Ступинская школа приняла участие в тренировочном мероприятии перед началом ЕГЭ

Ступинская школа № 2 присоединилась к проведению Всероссийского тренировочного мероприятия перед началом основного периода ЕГЭ для будущих выпускников. Цель — проверка технической составляющей экзаменов, а также действий педагогов-организаторов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Данное мероприятие позволяет посмотреть, все ли работает, все ли готово для проведения экзаменов. Важен и психологический настрой — педагоги переживают, волнуются за выпускников перед серьезным испытанием в их жизни. Ребят сегодня не так много. У них есть возможность написать экзамен по русскому языку, который будет проверен. У нас, в пункте № 5701, ЕГЭ проводится длительное время. Организаторы обучены, все готово и работает в штатном режиме. Вместимость пункта 120 человек», — рассказала и. о. директора школы № 2 Ольга Королева.

В тренировочном экзамене приняли участие выпускники 11-х классов. В соответствии с утвержденной рассадкой участников распределили по 8 подготовленным аудиториям.

Кабинеты оборудованы видеокамерами, обеспечивающими постоянную съемку и запись звука. Технические сбои фиксируются и документируются в соответствии с регламентом.

«Эти тренировочные мероприятия нужны. Они помогают организаторам и работникам вспомнить, как они должны действовать в „боевых“ экзаменах. Это полезно и для будущих выпускников, которые хотят попробовать свои силы», — поделилась Надежда Гришина, заместитель директора школы № 2 по учебной части.

Данное тренировочное мероприятие состоялось во всех 5 пунктах ЕГЭ в округе.

Это завершающее тренировочное мероприятие. Первый Единый государственный экзамен состоится на следующей неделе 23 мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.