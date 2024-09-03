Ступинская детская школа искусств открылась после капитального ремонта

В городском округе Ступино состоялось торжественное открытие детской школы искусств. В образовательном учреждении завершился капитальный ремонт в рамках национального проекта «Культура», сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Детскую школу искусств посетил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

«В 2024 году ступинская школа искусств выпустила 70 учеников по предпрофессиональным программам. Хочу отметить, что среди выпускников школы есть поступившие в московские вузы и колледжи: музыкальное училище им. Гнесиных, Российскую академию Глазунова, РАНХиГС, Российский государственный университет им Косыгина и другие. Здесь дают хороший старт ребятам, решившим связать свою жизнь и будущую работу с искусством. Важно, что благодаря Нацпроекту удалось отремонтировать школьное здание постройки середины 20-го века, и теперь тут созданы современные комфортные условия для учебы, творчества и развития», — отметил он.

Детская школа искусств оснащена музыкальными инструментами в рамках регионального проекта «Культурная среда Подмосковья». Сегодня в школе дети обучаются по следующим направлениям подготовки: хоровое пение, изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, дизайн, театральное искусство, хореографическое искусство. В школе сложились и успешно работают следующие творческие коллективы: кукольный и музыкальный театры, вокально-эстрадный и хореографический ансамбли. Ежегодно в школе проводятся выставки работ учащихся, а конкурсные работы занимают призовые места в самых престижных конкурсах.

В торжественном открытии приняли участие глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, а также депутат Московской областной Думы Андрей Голубев.

Как ранее сообщало Министерство культуры и туризма Московской области, в настоящее время Подмосковье работают 174 детские школы искусств и 4 колледжа сферы культуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход ремонта СОШ № 1 имени авиаконструктора А. Я. Березняка. Глава региона пообщался с учителями и школьниками и отметил, что учебное заведение откроется в начале учебного года.

«У нее (школы — ред.) очень хорошая репутация, но учебное заведение нуждалось в заботе. И сегодня мы приехали убедиться, что все будет готово к новому учебному году. Школа большая — на 570 человек. Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны ее запустить 2 сентября, чтобы дети пошли в современные классы с современным оборудованием. Знаю, что к учителям здесь особенно бережно относятся. Более того, в школе математический уклон. Очень надеюсь, что штат будет полностью укомплектован», — заявил губернатор.