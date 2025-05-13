Ступино вошел в топ-5 лучших муниципалитетов по темпам и качеству выполнения работ

Городской округ Ступино вошел в топ-5 лучших муниципалитетов по темпам и качеству выполнения работ по итогам месячника чистоты и порядка, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Месяц чистоты» проходил с 10 марта по 25 апреля. Его цель — привести в порядок после зимы улицы, дороги, дворы. Считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, в том числе камеры системы «Безопасный регион», чтобы добиться чистоты — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — сказал губернатор Андрей Воробьев на совещании с правительством и главами.

Адресный перечень территорий уборки округа включает в себя 285 дворовых и 164 общественных территории, 227 спортивных и детских площадок, 114 памятников.

«В содержании территории участвуют 290 работников зеленого хозяйства и 46 единиц техники МКУ „Благоустройство“, а также сотрудники управляющих компаний. На уборке автодорог задействованы 60 единиц техники и 30 дорожных рабочих», — рассказал глава муниципалитета Сергей Мужальских.

По словам руководителям муниципалитета», в округе после зимы убирали мусор, прогребали газон, ремонтировали детские и спортивные площадки, убирали смет на парковках и дорогах, осуществляли промывку дворов, контейнерных площадок, автобусных остановок, выполняли разметку и замену дорожных знаков, проводили сезонную опиловку деревьев, озеленение. Особое внимание было уделено устранению выявленных недостатков. Устранено 1029 дефектов, 123 — в работе.

«В рамках „Месяца чистоты“ провели традиционные субботники. В весенней уборке приняло участие порядка 25 тысяч жителей. Вывезено свыше 900 кубов мусора», — отметил Сергей Мужальских.

Работы по содержанию территории округа будут продолжены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.