Ступино стал одним из победителей конкурса исторических поселений и городов

Проект благоустройства Проспекта Победы в городе Ступино стал победителем IX Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Малые и исторические города составляют большую часть Московской области. Конкурс реально помогает их развивать. С 2018 года регион получил более 3,02 млрд. рублей на реализацию проектов-победителей. Мы всегда учитываем историческое наследие при проектировании и выбираем самые востребованные у жителей территории», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В рамках проекта планируется трансформация транзитной функции проспекта в прогулочную зону с новыми точками притяжения и развитием существующих. Центральная пешеходная зона Проспекта Победы играет ключевую роль в зеленом каркасе города и связывает северные бульвары с главной площадью на юге. Для создания комфортной среды для жителей и гостей города планируется значительное увеличение зеленых зон и обустройство новых зон отдыха.

Концепция благоустройства предусматривает планировку с учетом сложившихся пешеходных маршрутов и зеленых аллей. Пешеходная зона будет разделена на главную прогулочную зону по центральной оси проспекта и второстепенные зоны вдоль зданий.

Центральной частью проекта стал фонтан, вдохновленный историческим фактом изготовления корпуса первого искусственного спутника Земли в городе Ступино.

Планировка центральной части проспекта, включая фонтан и прилегающие зоны отдыха, символизирует траекторию движения спутника.

Особое внимание уделено историческим и культурным аспектам города. Элементы шашечного поля в малых архитектурных формах подчеркнут историческую значимость города и создадут уникальную атмосферу.

Сумма выделенного гранта на реализацию проекта — 96,7 млн рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.