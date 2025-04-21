Ступино чествует лучших работников в преддверии Дня труда Московской области

Во Дворце культуры Ступина состоялось торжественное чествование работников предприятий, учреждений и организаций округа в преддверии Дня труда Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы чествуем всех, кто своим трудом вносит вклад в развитие округа и Подмосковья. Особые слова благодарности — нашим трудовым династиям, которые делятся опытом и знаниями с молодым поколением. В 2021 году указом президента Ступино присвоено почетное звание „Город трудовой доблести“. Благодаря ежедневному труду наших жителей, поддержке губернатора округ динамично развивается. Главное — растет качество жизни наших жителей. Спасибо за профессионализм, любовь к выбранному делу, достижения и стремление сделать жизнь в округе лучше! Желаю здоровья, благополучия и новых трудовых успехов!» — отметил Сергей Мужальских.

Знаком «За заслуги перед городским округом Ступино» награжден председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев. За добросовестный труд, высокий профессионализм региональными и муниципальными наградами отмечены лучшие работники и трудовые династии муниципалитета.

Знак «За развитие местного самоуправления» вручили руководителю муниципалитета, секретарю местного отделения партии «Единая Россия» Сергею Мужальских.

Со словами поздравлений присоединились председатель Московского областного объединения организаций профсоюзов, депутат Госдумы Валентина Кабанова, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев.

«По доброй традиции в апреле мы отмечаем День труда Московской области. Мы официально учредили эту дату как дань благодарности людям всех профессий — честно и добросовестно выполняя свою работу, каждый из нас вносит весомый вклад в развитие округа, региона, страны. Благодарю каждого за труд, за достойный пример для подрастающего поколения!» — сказал Андрей Голубев.

Творческий подарок преподнесли эстрадно-джазовый оркестр «СМ-Бэнд» и солисты Ступинской филармонии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.