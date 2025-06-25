Студотряды Подмосковья обеспечивают высокий уровень сервиса на объектах отдыха

Более 300 участников студенческих сервисных отрядов из Московской области начали работу на ведущих объектах индустрии гостеприимства и туризма. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты задействованы на ключевых площадках региона и страны: теплоходах компании «Московское речное пароходство», в оздоровительном комплексе «Снегири» управления делами президента РФ, отелях M’Istra’L Hotel & SPA и Hilton Garden Inn Moscow New Riga, а также в детском оздоровительном центре «Пушкино».

Студенческие отряды решают сразу несколько задач: это возможность применить знания на практике, получить опыт, заработать и поддерживать высокий уровень сервиса в разгар туристического сезона.

Во время трудового сезона студенты работают официантами, горничными, помощниками поваров. Они обслуживают рейсы по Волге и Золотому кольцу, обеспечивают бесперебойную работу столовых, убирают номера, проводят мероприятия и следят за безопасностью детей.

«Наши студенты демонстрируют высокие стандарты гостеприимства, оперативно реагируют на запросы посетителей и действительно формируют ту самую комфортную среду. Их искренняя энергия, ответственность и растущий профессионализм — это фундамент успеха всего сервисного направления движения студенческих отрядов Подмосковья», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

По словам организаторов, участие в студотрядах становится для молодежи не только профессиональной школой, но и возможностью развиваться в команде, приобретать уверенность и строить карьеру в сфере гостеприимства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.