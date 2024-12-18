Студия танца «Гравитация» из Раменского получила гран-при на Всероссийском фестивале

Фестиваль прошел в Москве. Помимо гран-при, танцевальная студия получила два спецприза за высокий уровень артистического мастерства и за оригинальность хореографической мысли.

Руководитель коллектива Светлана Дука поделилась, что много идей появилось благодаря наблюдению за окружающей жизнью. Светлана сделала акцент на отточенной хореографии, добавив к ней немного юмора и оригинальных деталей, благодаря чему повседневные истории стали превращаться в яркие и смешные номера. Поэтому они так сильно повлияли на сердца зрителей и членов жюри конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.