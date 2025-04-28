Студия народного пения «Вишня» одержала победу в конкурсе народного творчества

Студия народного пения «Вишня» в Открытом областном конкурсе народного творчества «В кругу друзей» участвовала впервые. «Вишневые девушки», как называют друг друга артистки, представили коллекцию традиционных народных костюмов Ольги Малинкиной и заняли 1 место в номинации «Исторический костюм. Народный костюм», сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

Жители Ивантеевки могли полюбоваться этими нарядами на празднике Масленицы, где участницы студии народного пения провели дефиле с презентацией костюма каждого региона России.

Участники студии «Вишня» при Центре культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева изучают основы традиционной народной культуры, музыкальное народное творчество, хореографию, стили разных областей и регионов, учатся правильной манере исполнения народных песен.

Руководит коллективом выпускница факультета эстрадного пения «Эстрадно-циркового колледжа» Ксения Пяткова. Коллектив участвует в различных мероприятиях округа Пушкинский, исполняя народные песни как, а капелла, так и в сопровождении народных инструментов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.