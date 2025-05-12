Студия C’est La Vie подарила жителям Павловского Посада музыкальный праздник

В Электрогорске Павлово-Посадского округа в этом году вновь прошли необычные дворовые концерты музыкального проекта «Песни на грузовиках». Артисты студии C’est La Vie с раннего утра до позднего вечера выступали для жителей крупных дворов, проезжая от одной остановки к другой на специально оборудованных грузовиках, сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.

Благодаря такому формату сотни горожан смогли стать участниками яркого музыкального праздника, не выходя из своих домов: зрители выглядывали в окна, выходили на балконы и буквально наполняли дворы аплодисментами.

Особенностью нынешнего сезона стало появление живых инструментов, что сделало программу ещё более насыщенной и многогранной. Музыканты и артисты исполняли любимые хиты на протяжении 9–10 часов подряд, создавая теплую атмосферу уюта и радости для жителей города. Благодаря стараниям всей команды — артистов, музыкантов, инженеров и водителей — каждый двор принимал настоящее профессиональное шоу с качественным звуком и ярким настроением.

Проект «Песни на грузовиках» родился в марте 2020 года, когда из-за эпидемиологических ограничений все массовые мероприятия были отменены. Тогда участники творческой студии C’est La Vie решили не оставлять жителей без праздника и начали давать дворовые концерты, соблюдая все правила безопасности. С тех пор необычные музыкальные выступления стали для Электрогорска доброй традицией и за пять лет собрали тысячи благодарных зрителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.