Студенты железнодорожного техникума Орехово-Зуево изготовили масксети для участников СВО

Маскировочные сети остаются востребованным материалом в зоне проведения специальной военной операции. Они помогают защитить солдат и технику от обнаружения противником, повышая безопасность выполнения боевых задач. Сети используют для укрытия блиндажей, техники и других объектов, обеспечивая дополнительную защиту в различных условиях.

Ранее студенты-волонтеры техникума освоили изготовление абдукционных подушек. Такие изделия облегчают боль при вывихах суставов и других травмах, а также необходимы для транспортировки раненых бойцов в лечебные учреждения. Подушки фиксируют конечность и способствуют безопасной перевозке пострадавших.

Волонтерская деятельность студентов направлена на поддержку участников спецоперации и повышение их безопасности на передовой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.