Студенты железнодорожного техникума Орехово-Зуева прошли профориентацию

Группа студентов Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В. И. Бондаренко 18 ноября посетила сортировочную станцию Орехово-Зуево в рамках профориентационной экскурсии. Участники ознакомились с работой станции и перспективами трудоустройства, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В начале экскурсии студентам рассказали о перспективах работы на сортировочной станции Орехово-Зуево. Будущие специалисты познакомились с историей развития станции, ее основными достижениями и направлениями развития.

В ходе посещения музея участники узнали о ключевых этапах становления одной из крупнейших станций в европейской части России. Экскурсия продолжилась на центральном распорядительном посту, где студентам показали технологию работы сортировочной станции и порядок обработки поездных документов.

Ребята увидели работу станционного диспетчера и дежурного по железнодорожной станции, а также посетили пост управления роспуском составов с сортировочной горки и пункт коммерческого осмотра поездов. Экскурсия позволила студентам получить представление о профессии и условиях труда на железнодорожном транспорте.

