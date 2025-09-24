Студенты выиграли 600 тыс рублей на хакатоне в Нижнем Новгороде

22 сентября в Нижнем Новгороде в рамках конференции «Импульс Т1» подошел к концу хакатон для ИТ-специалистов. В состязании участвовали почти 300 студентов из различных регионов России: в течение 48 часов они разрабатывали прикладные решения для двух бизнес-кейсов, а в финале презентовали свои проекты экспертному жюри.

Участники ИТ-соревнования работали над практическими задачами из сфер фронтенд- и бэкенд-разработки, тестирования, системного анализа и других ключевых направлений отрасли. Первый кейс предполагал создание инструмента для круглосуточного мониторинга работоспособности сайтов с мгновенным оповещением о неполадках. Второй кейс был сфокусирован на HR и ставил целью разработку персонального ИИ-ассистента, который мог бы предлагать сотрудникам карьерные траектории и помогать рекрутерам находить таланты внутри компании с помощью «умных» фильтров.

Победителями в решении первого кейса стали студенты Университета Иннополис (Никита Максименко и Карина Синятуллина) и УрФУ (Лев Лежнин). Второе место заняла команда из Москвы и Краснодара, куда вошли студент МТУСИ (Максим Кучерявенко) и начинающие специалисты (Владислав Мельничук, Даниил Шулькин, Артем Петрунин). На третьем месте оказались студенты ННГУ (Владимир Баландин и Сергей Свистухин) и МИРЭА (Антон Комаров).

Лучшее решение для HR-кейса представила команда СамГТУ: Роман Гуськов, Данила Петрухин, Иван Климов, Даниил Артеменко. Серебро взяли участники из Нижнего Новгорода и Екатеринбурга — студенты Нижегородского филиала НИУ ВШЭ (Даниил Михайленко и Денис Никошин) и УрФУ (Даниил Духанин). Бронзу получили студенты МТУСИ: Вера Петросян, Алеся Мосева, Василий Кудрявцев, Андрей Сопов, Катерина Юношева.

Нижегородский конкурс открыл серию из пяти хакатонов в рамках конференции. Следующие соревнования пройдут в Екатеринбурге, Минске, Новосибирске и Москве.

«Импульс Т1» — это ежегодная отраслевая конференция, уже ставшая традиционной, которую проводит ИТ-холдинг Т1. Хакатоны являются значимой частью программы форума и служат площадкой для обмена опытом и поиска креативных решений. Общий призовой фонд серии хакатонов достигает около 4 млн рублей.