Студенты Волоколамска узнали о правильном развитии профессиональных навыков

Круглый стол на тему «Чемпионатное движение по профессиональному мастерству как инструмент повышения качества подготовки специалистов и расширения горизонтов их трудоустройства» прошел в Волоколамском аграрном техникуме «Холмогорка». Мероприятие состоялось в рамках регионального этапа чемпионата «Профессионалы» Московской области по компетенции «Ногтевой сервис», сообщает пресс-служба администрации округа.

Студентам рассказали о преимуществах чемпионатного движения. Участие в таких мероприятиях повышает качество подготовки будущих специалистов и расширяет возможности для трудоустройства.

«Чемпионатное движение позволяет не только совершенствовать навыки студентов, но и повышает их конкурентоспособность на рынке труда. Это важный шаг к успешной карьере», — отметили в администрации Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка».

Круглый стол стал важным этапом в подготовке к чемпионату и продемонстрировал значимость профессиональных соревнований в развитии системы среднего профессионального образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.