Студенты в рамках экскурсии посетили полигон «Непейно» в Подмосковье

Студенты кафедры экологии ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева в рамках экскурсии посетили рекультивируемый полигон ТКО «Непейно» в Дмитровском городском округе и ознакомились с этапами его рекультивации, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Важно не только рассказывать студентам о наших экологических проектах и заслугах, но и показывать им их на живых примерах. Экскурсии на рекультивируемые полигоны ТКО позволяют воочию оценить масштабы проделанной работы, ознакомиться с этапами рекультивации и осознать важность сохранения окружающей среды, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — От профильных специалистов зависит будущее экологии региона. Возможно, кто-то из них в качестве темы для своего диплома выберет рекультивацию полигонов или же по окончанию ВУЗа посвятит себя работе по рекультивации объектов накопленного вреда».

Полигон ТКО «Непейно», занимающий собой площадь в 12,25 гектар, эксплуатировался с 1975 года, чем доставлял жителям близлежащих деревень массу неудобств. За все свое время существования объект скопил в себе более 1,6 млн кубических метров отходов. На сегодняшний день объект накопленного вреда уже преодолел отметку 59% рекультивации. По ее завершению ожидается улучшение жизни около 165 тысяч человек, живущих в непосредственной близости к закрытому полигону.

«Мы нуждаемся в первоклассных специалистах. Опыт, как известно, приходит с практикой. Недостаточно просто рассказать о экологических проектах, нужно показать их реализацию на живых примерах, чтобы у юных экологов сложилось понимание о важности их будущей работы», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.