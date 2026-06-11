Студенты Тимирязевки защитили дипломы в Сергиево-Посадском округе

Студенты четвертого курса сельскохозяйственной академии имени Тимирязева защитили дипломные работы на базе племрепродуктора «Васильевское» в Сергиево-Посадском округе. Практическая защита прошла на ведущем предприятии агропромышленного комплекса Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Защита дипломов состоялась не в учебных аудиториях, а непосредственно на производственной площадке племрепродуктора «Васильевское». Предприятие много лет сотрудничает с кафедрой кормления животных академии, поэтому было выбрано в качестве базы для итоговой аттестации.

Генеральный директор ЗАО «Племрепродуктор «Васильевское», депутат Сергей Горячев отметил, что совместная работа с вузом позволила внедрить современные методы кормления.

«Благодаря нашему сотрудничеству мы внедрили несколько методов, которые сегодня считаю передовыми. Ферментация зерна позволяет ликвидировать дефицит глюкозы в кормлении животных. Пищевая добавка Сатуран помогает устранить дефицит йода в корме и у животных», — сказал Горячев.

Студентам показали условия содержания взрослых животных и молодняка, оборудование, процесс доения, а также систему сбора и охлаждения молока до 12–14 градусов. Отдельное внимание уделили переработке отходов для снижения воздействия на окружающую среду. Сейчас в хозяйстве содержится 735 дойных коров, общее поголовье достигает 1600 животных.

Экзаменационная комиссия оценила 12 дипломных работ. Выпускники отметили, что планируют связать профессиональную деятельность с сельским хозяйством.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.