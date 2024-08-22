Студенты технологического университета им. А. А. Леонова приняли участие в городском флешмобе

В этот праздничный день в Королеве на Центральной городской площади проходит огромное количество мероприятий: акция «Под флагом единым» — раздача волонтерами ленточек и работа гримера, мастер-класс «Душа России в символе ее» — изготовление чудесной тематической броши, а также флешмобу «Моя Россия», посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Праздничное мероприятие началось с поздравления первого заместителя главы города Сергея Иванова и праздничной программы.

Творческие коллективы города выступали с песнями и танцами, а главным событием стала церемония, объединившая многих участников мероприятия — жители и гости города вместе развернули многометровый флаг государства перед главной сценой мероприятия. В церемонии приняли участие студенты Технологического университета им. А. А. Леонова, участники Молодой гвардии, волонтеры и многие другие.

Исполнение гимна, патриотических номеров и, конечно, флешмоба «Моя Россия» объединяют присутствующих и наполняют их сердце добром, радостью и самыми искренними эмоциями.

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