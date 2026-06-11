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Студенты техникума убрали лес в Селятино в Подмосковье

Экологический субботник прошел 11 июня в поселке Селятино Наро-Фоминского округа. Студенты Алабинского отделения Наро-Фоминского техникума вместе с сотрудниками МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство Апрелевка» привели в порядок лесной массив за зданием администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники расчистили территорию от сухостоя, спиленных веток и поваленных деревьев. Работы проходили в жаркую погоду, однако волонтеры трудились активно и слаженно. В результате состояние лесной зоны заметно улучшилось, территория стала более безопасной и ухоженной.

Для студентов участие в таких акциях — возможность внести вклад в благоустройство округа и получить практический опыт командной работы. Подобные мероприятия формируют ответственное отношение к окружающей среде и развивают навыки взаимодействия.

Экологические акции и субботники продолжают объединять жителей разных поколений. Их цель — сделать Наро-Фоминский округ чище и комфортнее для жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.