Студенты техникума Одинцова поучаствовали в олимпиаде
Фото - © ГБПОУ МО «Одинцовский техникум»
Студенты Одинцовского техникума 4 июня приняли участие во Всероссийской олимпиаде по литературе «Золотой стих: Пушкинский день», посвященной 227-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Участники олимпиады продемонстрировали знание творчества поэта, анализировали его произведения и обсуждали значение Пушкина для русской литературы и культуры. Студенты показали творческий подход и глубокое понимание литературного наследия классика.
Ранее в техникуме прошли мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры. На площадке образовательного учреждения организовали кинолекторий, квиз «Аз Буки Ведия» и информационный час.
Студенты рассказали гостям об истории праздника, возникновении письменности на Руси и развитии алфавита. Особое внимание уделили роли просветителей Кирилла и Мефодия в создании славянской азбуки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.
«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.