Студенты техникума Одинцова поучаствовали в олимпиаде

Студенты Одинцовского техникума 4 июня приняли участие во Всероссийской олимпиаде по литературе «Золотой стих: Пушкинский день», посвященной 227-й годовщине со дня рождения Александра Пушкина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники олимпиады продемонстрировали знание творчества поэта, анализировали его произведения и обсуждали значение Пушкина для русской литературы и культуры. Студенты показали творческий подход и глубокое понимание литературного наследия классика.

Ранее в техникуме прошли мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры. На площадке образовательного учреждения организовали кинолекторий, квиз «Аз Буки Ведия» и информационный час.

Студенты рассказали гостям об истории праздника, возникновении письменности на Руси и развитии алфавита. Особое внимание уделили роли просветителей Кирилла и Мефодия в создании славянской азбуки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.