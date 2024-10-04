Студенты техникума Люберец передали корм в приют для животных

Студенты Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина посетили с гуманитарной миссией приют для животных в Некрасовке. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Во всем мире 4 октября отмечается День животных, в России его празднуют с 2000 года.

Молодежный отряд «Кассиопея» из студентов Люберецкого техникума имени Ю.А. Гагарина посетил с гуманитарной миссией приют для животных в Некрасовке. Ребята привезли собакам в подарок корм, лекарства и средства гигиены. Отряд принял участие в выгуле собак вместе с постоянно действующими волонтерами. А волонтеры поделились с ребятами историями своих подопечных, иногда смешными, иногда грустными.

В конце встречи волонтеры приюта поблагодарили отряд «Кассиопея» за помощь, договорились сделать такие визиты регулярными. Посильный вклад в улучшение жизни животных может сделать каждый. Двери приютов всегда открыты для тех, кто готов стать волонтером, пожертвовать, купить корм или взять кого-то из питомцев домой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения - наставникам», - сказал он.