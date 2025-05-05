Студенты техникума Дмитрова помогли устранить последствия непогоды в Подмосковье

В Дмитрове 2 мая прошел сильный мокрый снег, который повалил деревья и повредил линии электропередачи. Все городские аварийные службы были оперативно направлены на устранение последствий стихии. Им также помогали студенты-спасатели Дмитровского техникума, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Виктория Спицына, Кирилл Скрынкин и Михаил Юрчик под руководством преподавателя Маргариты Смирновой присоединились к восстановительным работам на территории центра зимних видов спорта. За четыре часа полностью расчистили лыжную трассу от упавших деревьев.

«Для нас это реальная возможность применить полученные во время учебы знания на деле и быть полезными. В критических ситуациях учишься работать в команде, быстро принимать решения. Главное — не оставаться в стороне», — рассказала студентка Виктория Спицина.

В техникуме добавили, что студенты регулярно откликаются на призывы о помощи и участвуют в благотворительных мероприятиях.

В ночь с 1 на 2 мая в Московской области прошел сильный снегопад, который привел к падению деревьев и обрыву линий электропередачи. По оценкам синоптиков, в регионе выпало до 70% месячной нормы осадков. Больше всего пострадали Талдом, Дмитров и Сергиев Посад. Последствия устраняют аварийные службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.