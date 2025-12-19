Студенты стали чаще покупать алкоголь и успокоительные во время экзаменов

Покупки алкоголя среди российских студентов в период экзаменационной сессии увеличиваются на 13%, а спрос на успокоительные средства также возрастает, сообщили аналитики «Т-Ж» по итогам исследования, передает Газета.ru .

Во время экзаменационной сессии российские студенты начинают чаще посещать магазины и менять свои потребительские привычки. Аналитики «Т-Ж» выяснили, что в этот период покупки алкоголя увеличиваются на 13%. Особенно заметен рост среди мужчин: алкоголь по доле чеков обгоняет овощи и фрукты, а пиво поднимается с 11-го на 8-е место среди популярных товаров.

Спрос на успокоительные средства также возрастает. За время сессии студенты приобретают 25,2% годового объема таких препаратов, хотя экзаменационный период занимает только 24% учебных дней. Большинство покупок успокоительных совершают девушки — на них приходится 59% от общего числа.

В целом во время сессии студенты совершают больше покупок — в среднем 0,95 раза в день против 0,78 в обычное время. Средний чек также немного увеличивается и составляет 360 рублей. При этом студенты реже покупают продукты, требующие приготовления, такие как мясо, овощи и молочные продукты, но чаще приобретают колбасу, снеки и безалкогольные напитки. В этот период снижается посещаемость столовых и кафе, а услуги такси становятся более востребованными.

