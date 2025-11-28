Студенты Шатуры завоевали медали на Всероссийском научном конкурсе

сегодня в 18:26

Студенты Шатурского энергетического техникума Илья Леоненко и Татьяна Бабина завоевали медали во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «Наука. Творчество. Духовность», организованном Национальной системой развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

С 25 по 27 ноября в конгресс-центре «Космос» проходил очный финал, куда съехались сотни талантливых ребят со всей страны. Татьяна Бабина выступила в направлении «Лингвистика» и была удостоена диплома I степени и медали «За лучшую научную студенческую работу». Илья Леоненко представил свою работу жюри в секции «Экология» и получил высшую награду конкурса — Медаль «Обретенное поколение».

Тезисы их исследований уже опубликованы в сборнике Национальной системы «Интеграция».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.