Студенты Шатуры одержали победу на молодежном форуме Мосэнерго «Команда первых»

сегодня в 15:13

Команда Шатурского энергетического техникума одержала победу на первом молодежном форуме Мосэнерго «Команда первых», под эгидой ПАО «Мосэнерго», сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Форум для ребят был весьма насыщенным: квесты, разминки, конкурсы, викторины. Одним из самых запоминающихся был конкурс мини-проектов среди участников «От идеи к идеальному работодателю».

С презентацией о развитии техникума также выступил на конференции «Будущее энергетики: перспективы карьерного развития студента и молодого специалиста» директор техникума Виталий Давыдов.

В пресс-службе отметили, что команда, будучи единственными представителями СПО среди ВУЗов и профессиональных команд энергетиков, смогла занять 1 место, оставив позади молодых специалистов из ПАО «Мосэнерго» и энергетических ВУЗов области.

«Техникум гордится своими подрастающими специалистами и ждет новых подвигов», — сказал представитель учебного заведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.