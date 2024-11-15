Студенты Серпухова стали призерами в III областных соревнованиях «Фактор риска»

Студенты Губернского колледжа городского округа Серпухов по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» приняли участие в III Областных соревнованиях по навыкам оказания первой помощи и психологической поддержки «Фактор риска», которые прошли на базе Академии гражданской защиты МЧС России им. генерал-лейтенанта Д. И. Михайлика. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Всего собралось 35 команд — это ребята из студенческих спасательных отрядов, местных отделений Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области, команды вузов, колледжей и техникумов.

Команду Губернского колледжа представляли Дмитрий Леу, Иван Цветков и Алина Петрова.

В течение 30 минут участники соревнований проходили тестирование, включавшее в себя вопросы по правилам оказания первой медицинской и психологической помощи пострадавшим в ЧС. После тестирования приступили к практическим действиям: оказанию сердечно-легочной реанимации, наложению повязки при травме головы и переломе предплечья, наложению жгута при кровотечении.

На каждом этапе оценивалась психологическая поддержка пострадавших.

По итогу соревнований команда городского округа Серпухов заняла 2 место.

Заместитель начальника АГЗ МЧС России по работе с личным составом, полковник Анатолий Корпало, а также почетные гости вручили победителям и призерам кубки, дипломы и медали.

Мероприятия проводятся в рамках реализации проекта «Фактор риска», который стал победителем гранатового конкурса Федерального агентства по делам молодежи.

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