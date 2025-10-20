Студенты Серпухова прошли сборы на базе Учебно-методического центра «Авангард»

Пять насыщенных дней стали для ребят настоящей школой жизни, где они получили сотни новых, крайне важных навыков.

Это уникальная возможность для будущих защитников Родины погрузиться в армейскую атмосферу, закалить свой дух и тело. На сборах студенты освоили основы тактической и строевой подготовки, учились управлению беспилотниками, а также получили жизненно важные знания по оказанию первой медицинской помощи. Помимо военной подготовки, прошел творческий конкурс #ХочуВРек, который позволил каждому студенту проявить свои таланты — от музыкальных номеров до художественных выступлений, способствуя сплочению в единую команду.

Завершились сборы торжественной церемонией закрытия, на которой Кубок «Авангарда» завоевали ребята из 1 и 2 роты, в составе 1, 2, 3, 4, 5 и 6 взводов. Приятно отметить, что среди победителей были и студенты Губернского колледжа, продемонстрировавшие высокий уровень подготовки и командной работы.

С октября студенты отделений «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Физическая культура», «Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование» приступили к работе в УМЦ «Авангард» в составе педагогических отрядов Российских студенческих отрядов (РСО) по дуальной форме обучения. Эти ребята стали наставниками для своих коллег-первокурсников, проходящих обучение, что открывает уникальные возможности для развития, сочетая получение профессиональных навыков с воспитанием лидерских качеств и гражданской ответственности.