Студенты Серпухова побывали в Госдуме и пообщались с депутатом

Студенты Губернского колледжа городского округа Серпухов, являющиеся активными членами Серпуховского отделения «Молодой Гвардии Единой России», совершили визит в Государственную думу Российской Федерации. Это мероприятие, ставшее ярким событием в их жизни, было организовано в рамках партийного проекта при активной поддержке «Единой России» и регионального отделения МГЕР, что подчеркивает системный подход к вопросам профориентации и воспитания будущей управленческой элиты страны. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В ходе познавательной экскурсии участники получили возможность изнутри увидеть, как функционирует парламент. Студенты посетили пленарный зал, где принимаются ключевые законодательные решения, кабинеты для заседаний, а также рабочие помещения фракций и аппарата. Они углубились в историю думских зданий и ознакомились с порядком подготовки законодательных инициатив.

Кульминацией насыщенного дня стала личная встреча с депутатом Государственной думы Александром Толмачевым, которая состоялась при поддержке руководителя МГЕР Дианы Алумянц. Александр Романович лично провел ребят по своему рабочему кабинету, предоставил доступ к ранее закрытым служебным зонам Думы и откровенно рассказал о специфике депутатской деятельности. В ходе живого и открытого диалога он поделился с молодежью практическими советами, стратегиями принятия решений и личными секретами успеха.

Важно отметить, что участники поездки были отобраны не случайно. Право посетить Госдуму получили те студенты, которые проявили наибольшую активность и мотивацию по итогам двух этапов форума «Другой университет». В завершение каждый участник был награжден фирменным календарем на память о визите. Подобные инициативы являются не эпизодическими акциями, а частью системной работы по профессиональному становлению и личностному росту молодежи, где главная ставка делается именно на активных и мотивированных молодых людей, способных в будущем внести значимый вклад в развитие страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.