Студенты Сергиево-Посадского колледжа принимают участие в форуме в Туле

С 19 по 25 сентября в Тульской области проходит ежегодный молодежный форум «АгроПродвижение» — уникальная образовательная и профессиональная площадка для студентов и молодых специалистов сферы сельского хозяйства. Студенты Сергиево-Посадского колледжа представляют свое учебное заведение среди лучших вузов и колледжей региона и всей страны, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках форума учащиеся проходят курсы от признанных экспертов отрасли, которые помогают глубже понять современные технологии и инновационные подходы в сельском хозяйстве. Также для участников организованы экскурсии на ведущие агропромышленные предприятия России, где они знакомятся с современными методами производства сельскохозяйственной продукции. Кроме того, студенты также принимают участие в спортивной и культурной программах, способствующих формированию командного духа и развитию лидерских качеств.

«Участие в таком важном мероприятии позволяет студентам не только получить новые знания и практические навыки, но и установить полезные контакты с представителями ведущих предприятий и организаций сельскохозяйственного сектора, что создаст основу для дальнейшего карьерного роста и успешной интеграции в профессиональный мир», — отмечают в учебном заведении.

Опыт, полученный студентами на форуме, несомненно, окажет положительное влияние на будущее профессиональное развитие. Освоение современных подходов и знакомство с передовыми технологиями станут отправной точкой для формирования высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.