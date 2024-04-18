Студенты Сергиева Посада стали победителями конкурса талантов «Молодые и яркие»

Бойцы Российских студенческих отрядов Сергиево-Посадского колледжа стали победителями конкурса талантов «Молодые и яркие» среди трудовых отрядов подростков Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

На базе Российского университета кооперации студенты представили зрителям хореографическое выступление. Коллектив был отмечен дипломом за лучший танцевальный номер в номинации «Самые креативные». Кроме того, бойцы получили памятные подарки.

Поддержать участников приехали ребята из ТОП «Юные Покорители». Российские студенческие отряды всегда готовы помочь друг другу и совместно добиваться поставленных целей.

«Российские Студенческие Отряды» (РСО) — крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временную трудовую занятость более 200 тыс. молодых людей из 82 субъектов РФ. РСО также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развитием творческого и спортивного потенциала молодежи.

Помимо работы в летнем трудовом семестре, студенческие отряды в течение всего учебного года организуют и участвуют в социально значимых акциях, направленных на помощь детям, ветеранам и другим незащищенным слоям населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.