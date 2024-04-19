Студенты Сергиева Посада создали карты соцобъектов с помощью «Яндекс.Карт»

В Сергиево-Посадском социально-экономическом техникуме для обучающихся прошел мастер-класс по созданию карты социальных объектов для различных категорий граждан с помощью сервиса «Яндекс.Карты». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студенты 1 курса смогли применить свои профессиональные знания в новой для себя форме и узнать о возможностях «Яндекса». Результатом работы стали карты социальных объектов, адаптированные под потребности таких категорий населения, как пожилые люди и люди с инвалидностью, семьи военнослужащих и вынужденных переселенцев, а также людей, находящихся на самоизоляции.

Данный навык может пригодиться будущим специалистам при оказании помощи клиентам и в повседневной жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.