Студенты Щелковского колледжа приняли участие в соревнованиях «Кибердром»

В рамках Федерального проекта «Кадры для цифровой промышленности», организованного Министерством промышленности и торговли РФ, стартовал конкурс «Кибердром» на 2024/2025 учебный год. Конкурс проводится по трем трекам: «Основной», «Сила России» и «Кибердром.Старт», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Студенты 3 курса и курсанты 1 и 2 курсов Щелковского колледжа, обучающиеся по направлению «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», присоединились к команде вместе с представителями предприятия АО НПП «Исток» имени Шокина.

Участники из Щелкова примут участие в следующих этапах конкурса: Четвертьфинал «Зарница» (2-8 декабря 2024 года); Полуфинал «Авиационная работа» (24 февраля — 2 марта 2025 года); Гранд-финал (21-24 апреля 2025 года).

Тренерский состав сборной включает Овчинникова А.В., Журавлеву Ю.В. и Решко Н.И.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.