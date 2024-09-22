Студенты Щелковского колледжа поучаствовали в полуфинале конкурса «Большая перемена»

В Липецке состоялся полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов среднего профессионального образования из Центрального федерального округа. Юноши и девушки из 18 регионов России собрались в детском оздоровительном комплексе «Прометей». Среди участников были и студенты ГПБОУ МО «Щелковский колледж».

В течение трех дней участники выполняли конкурсные задания, решали кейсы и участвовали в мастер-классах. Для них была подготовлена образовательная программа, в которой приняли участие специалисты в области образования, просвещения и молодежной политики.

Все конкурсные этапы пятого сезона «Большой перемены» объединены темой Года семьи. По итогам полуфиналов, которые прошли во всех округах страны, будут определены 600 финалистов среди студентов СПО.

Решающий этап конкурса для студентов среднего профессионального образования состоится в ноябре.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.