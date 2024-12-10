Студенты щелковского колледжа посетили предприятие «МАЙ»
Фото - © Щёлковский колледж
Студенты щелковского колледжа группы 4427 по специальности «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования» в сопровождении преподавателя Артемьевой Е.Г. посетили предприятие «МАЙ», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
«МАЙ» — ведущий производитель чая и кофе в России. Производственная фабрика оснащена современным оборудованием, соответствующим требованиям международных стандартов.
Директор по персоналу компании «МАЙ» Андроненкова Валерия Владимировна рассказала студентам о предприятии и о преимуществах целевого обучения. С 2016 года «МАЙ» сотрудничает с ГБПОУ «Щёлковский колледж».
Исаков Сергей Николаевич, заместитель директора по производству компании «МАЙ», провёл экскурсию по цехам — фасовка, производство, упаковка готовой продукции. Студентам рассказали о последовательности операций по производству чая и чайных пакетиков.
Ребята приняли активное участие в экскурсии, задавали много вопросов и с интересом изучали промышленное оборудование.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.