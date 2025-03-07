Студенты Щелковского колледжа отправили гумпомощь жителям Запорожской области

Машина с гуманитарным грузом, в сборе которого принимали участие волонтеры «Отзывчивых сердец» Щелковского колледжа, прибыла в Запорожскую область. Студенты передали одежду для мужчин и женщин, книги, посылки и горячие супы — все это предназначено для семей участников СВО и местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Студенты колледжа на постоянной основе участвуют в благотворительных инициативах, регулярно собирают и отправляют необходимые вещи. В рамках проекта «Неравнодушное Подмосковье» они помогают сортировать гуманитарную помощь и организовывают патриотические мероприятия. Также ребята сотрудничают со многими волонтерскими организациями по всей Московской области.

Жители Запорожской области, получившие груз, поблагодарили всех, кто участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи.

«Для нас это не просто помощь, это знак того, что нас не забыли. Спасибо студентам и всем, кто не остается равнодушным», сказали жители новых территорий.

Ранее подарки для слабовидящих детей из Луганской Народной Республики были собраны учениками и педагогами щелковской школы № 12 имени Чкалова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.