Студенты Щелкова посетили производство БПЛА в индустриальном парке «Руднево»

Студенты группы № 4244 Щелковского колледжа в ходе освоения программы по профессии «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» посетили производство БПЛА в индустриальном парке «Руднево». Организовали экскурсию куратор направления по профессии Журавлева Ю. В. и руководитель группы Годишин И. В. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребятам интересно рассказали о процессе изготовления дронов, от проекта до полета, они увидели непосредственную проверку дрона в работе и смогли полетать в разных программах на симуляторах.

Студенты группы № 4244 Щелковского колледжа были участниками конференции, в ходе которой было предложено пройти тестирование «ДронQ» и после чего были объявлены результаты. Победу в этом конкурсе одержал наш студент Чеговец Д. М., ему был вручен главный приз «Дрон Геоскан Мини».

В ближайшее время здесь у них пройдет практика, ребята задавали много вопросов и их с нетерпением ждут на предприятии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.