Студенты Раменского колледжа обучили детей культуре безопасности жизнедеятельности

На территории школы № 22 муниципального округа Раменское прошел всероссийский открытый урок по культуре безопасности жизнедеятельности. Добровольцы Раменского местного отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей имени героя России Валерия Замараева провели беседу с учениками 6-9 классов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие началось с теоретической части, где студенты 4 курса, победители и призеры Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству по компетенции «Пожарная безопасность» Насруллаев Руслан и Андриенко Денис, рассказали школьникам о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Они продемонстрировали как правильно пользоваться огнетушителем и почему важно соблюдать инструкции по эвакуации в случае пожара.

Особое внимание уделялось правилам поведения в толпе. Добровольцы подробно разъяснили, как избежать паники и сохранить спокойствие в экстренных ситуациях, подчеркивая важность взаимовыручки и организованности среди участников массового скопления людей.

Школьники активно участвовали в мероприятии, задавали вопросы и выполняли задания. Это позволило им лучше усвоить материал и закрепить полученные знания.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.