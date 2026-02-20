Студенты помогают расчищать снег в Балашихе после циклона

Сильный снегопад 19 февраля принес в Подмосковье почти две трети месячной нормы осадков и осложнил работу коммунальных служб. В Балашихе к расчистке территорий присоединились добровольцы Российских студенческих отрядов и «Волонтеры Подмосковья».

Циклон «Валли» стал серьезным испытанием для городских служб Москвы и области. За сутки в регионе выпало почти две трети месячной нормы осадков. В Балашихе помощь коммунальщикам оказывают участники акции «Снежный десант», которые работают по всему Подмосковью на социально значимых объектах и общественных пространствах.

В первый день добровольцы вышли на уборку территорий у поликлиник. Они расчистили входную группу и прилегающую территорию детской поликлиники на улице Карла Маркса, а также освободили от снега пандусы. На работу у них ушло около получаса.

Подопечный «Снежного десанта» из Мытищ Кирилл Трапезников рассказал, что участвует в таких выездах не впервые.

«Несколько дней назад мы чистили улицы в Мытищах, теперь приехали в Балашиху. Со стихией нужно бороться вместе — так справиться получится быстрее», — отметил он.

Акция в Балашихе продлится четыре дня. Студенты вместе с трудовыми бригадами и местными волонтерами планируют помочь службам максимально привести город в порядок после снегопада.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.