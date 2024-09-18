Студенты подмосковной «Энергии» написали Всероссийские проверочные работы

В системе СПО стартовал период Всероссийских проверочных работ (ВПР). В структурных подразделениях Реутова, Балашихи и Богородского округа колледжа данные работы пишут студенты первых курсов, а также те, кто закончил изучение общеобразовательных предметов — это 2 или 3 курс. Обязательной проверке подлежат знания по математике и русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Данные проверочные работы проводятся с целью проверки качества знаний, получаемых в учебном учреждении.

Студенты 1 курсов по программе подготовки специалистов среднего звена уже написали работу по профильным для их специальности предметам — математика и единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам, которая включает в себя задания по истории, географии, обществознанию и основам безопасности и защиты Родины (так называемая «работа с оценкой метапредметных результатов обучения») — больше 1000 человек.

А те, кто учится на квалифицированных работников или служащих, напишут только одну работу на метапредметные результаты — это студенты 1, 2 и 3 курсов — более 250 человек.

ВПР с оценкой метапредметных результатов напишут на компьютерах, а по математике — в бумажной форме.

В 2023 году в структурном подразделении колледжа ВПР сдавали 480 человек.

Результаты ВПР могут быть использованы колледжом для совершенствования образовательного процесса, а региональными органами управления образованием — для анализа текущего состояния системы СПО и формирования программ ее развития. Администрация колледжа пожелала ребятам удачи, показать высокие результаты своих знаний.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.