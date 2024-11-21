Студенты подмосковного вуза посетят леса Луховиц в рамках экскурсии

Группа преподавателей осударственного университета по землеустройству посетила Луховицкое лесничество для достижения договоренностей о проведении экскурсий для студентов. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Были организованы выезды в Луховицкое и Чернореченское участковые лесничества. Ведущий инженер-лесопатолог Луховицкого филиала ГКУ МО «Мособллес» Михаил Дементьев ознакомил группу преподавателей ГУЗа с основными вредителями лесных насаждений, особенно по таким лесообразующим породам как сосна, ель и береза.

Также преподаватели университета посетили лесопожарную станцию второго типа Луховицкого — Ступинского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз», в которой достигнута договоренность об ознакомлении студентов с основными характеристиками противопожарной техники и инвентаря.

«Учащиеся вузов проявляют большой интерес к процессам лесного хозяйства, и мы, в свою очередь, будем очень рады познакомить их с деятельностью лесничества в области охраны, защиты и воспроизводства лесов. Уверен, что эти знания помогут студентам определиться с будущей профессией и выбрать лесное хозяйство как область применения своих знаний», — сказал ведущий инженер-лесопатолог Луховицкого филиала ГКУ МО «Мособллес» Михаил Дементьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.