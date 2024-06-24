Студенты подмосковного колледжа защитили дипломные работы

В Сергиево-Посадском социально-экономическим техникуме продолжается защита выпускных квалификационных работ. Свои проекты защитили студенты специальности «Сетевое и системное администрирование». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Во всех представленных работах были продемонстрированы глубокие знания сетевых технологий конкретных организаций в области сетевого администрирования, сделаны обоснованные выводы и предложены эффективные меры по оптимизации этих процессов.

Председатель государственной аттестационной комиссии отметил практическую направленность исследований, конкретность и реализуемость предложенных решений.

Он также подчеркнул высокий уровень профессиональной подготовки выпускников и их стремление к дальнейшему образованию или трудоустройству.

«Все студенты успешно прошли аттестацию: шесть из десяти получили высшие баллы, а трое — хорошие оценки, один — удовлетворительно», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.