Студенты подмосковного колледжа приняли участие в отправке гумгруза в зону СВО

8 декабря студенты СП ЦИТП — структурного подразделения Подмосковного колледжа «Энергия» совместно с волонтерами помогли с погрузкой гуманитарной помощи, которую подготовили жители Богородского округа в зону СВО и для Лутугинского детского дома. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В мероприятии принял участие и военнослужащий с позывным Купри, который поделился своим опытом службы. Николай рассказал студентам о своих боевых задачах, о том, как несколько раз получал ранения, но всегда возвращался в строй после восстановления. Он выполнял сложные задачи в качестве минометчика и был награжден медалями за свою службу. Студенты проявили интерес к его рассказам, задавали вопросы и рассматривали награды.

Николай выразил благодарность всем жителям Богородского округа за собранные предметы первой необходимости, включая средства маскировки, теплую одежду, медикаменты и специализированную технику. Он отметил, что такие вещи имеют большое значение для бойцов на передовой. Также военнослужащий подчеркнул важность получения теплых писем и рисунков от школьников и студентов, которые поддерживают моральный дух солдат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.