Студенты подмосковного колледжа «Энергия» провели акцию в честь Дня пожилого человека

Студенты балашихинского и электроуглинского структурных подразделения Подмосковного колледжа «Энергия» в рамках проекта «От сердца к сердцу» провели акцию в честь Дня пожилого человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Молодые люди из балашихинского центра подготовки сферы услуг посетили ветерана труда Марию Бубчикову, помогли ей с уборкой квартиры и поздравили с праздником, подарив сладкие подарки. Бубчикова выразила благодарность за оказанную помощь и с удовольствием пообщалась со студентами.

В этот же день студенты центра строительно-логистической подготовки в г. Электроугли также присоединились к акции. Они подготовили сладкие подарки для педагогов и сотрудников колледжа, которые на протяжении многих лет передают свои знания и опыт молодому поколению. Подарки были вручены торжественно, в знак уважения и признания их вклада в воспитание и образование.

«Этот день — отличная возможность выразить любовь и уважение тем, кто вложил множество сил в наше воспитание», — отметила заместитель директора колледжа по учебной работе Ольга Исаева.

Она подчеркнула, что День пожилого человека помогает акцентировать внимание на важности семейных ценностей и заботы о старшем поколении.

В преддверии праздника на классных часах в колледже студентам рассказали, что День пожилого человека традиционно отмечается 1 октября, поскольку осень — символ золотого времени жизни, что делает эту дату особенно значимой. Основная цель праздника — обратить внимание на трудности, с которыми сталкиваются пожилые люди.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.