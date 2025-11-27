Студенты подмосковного колледжа «Энергия» познакомились с биографией Александра Блока

В канун дня рождения Александра Блока (28 ноября 2025 года будет 145 лет) на всех площадках Подмосковного колледжа «Энергия» проводятся различные мероприятия, посвященные этой дате. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В преддверии 145-летия поэта на всех площадках «Энергии» были организованы выставки, лекции и встречи, рассказывающие о жизни и творчестве одного из ярких представителей Серебряного века. Так, 26 ноября сотрудники городской библиотеки города Ногинска на Заречье провели для первокурсников Центра информационно-технологической подготовки «Энергия» литературный урок на тему «Был он рыцарем света и слова». Главный библиотекарь Юлия Зайцева открыла мероприятие обстоятельной лекцией, посвященной жизни и творчеству Александра Блока. Студенты познакомились с ключевыми этапами биографии поэта, узнали о влиянии семьи и окружения на его мировоззрение, о его музах, литературных поисках и символистских идеях.

Лекция позволила почувствовать атмосферу той эпохи и увидеть Блока не только как поэта, но и как человека с глубоким внутренним миром. Рассказ ведущего библиотекаря Ногинска Майи Бовтало о жизни и творческой деятельности поэта сопровождался видеопрезентацией. В исполнении учащихся прозвучали стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «О, весна без конца и без краю» и «О доблестях, о подвигах, о славе…». На мероприятии были затронуты темы любви, патриотизма и переживаний Блока, отраженные в его поэтических строках.

«Активное обсуждение студентами поэтических приемов литературных течений, завораживающая музыка, переносящая в мистический мир поэзии символистов, выразительное чтение стихотворений, необычные, эпатажные стихи футуристов Велимира Хлебникова и Алексея Крученых — все это помогло создать на уроке атмосферу подлинного творчества, раскрыть особенности модернизма как нового направления в литературе, приобщить учащихся к высокой культуре Серебряного века», — прокомментировала Екатерина Дашевская — советник директора по воспитанию колледжа «Энергия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить еще один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.