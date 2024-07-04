Выпускники подмосковного колледжа «Энергия» получили дипломы

В структурных подразделениях подмосковного колледжа «Энергия» состоялось вручение дипломов. Впервые состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам 2024 года, освоившим специальности ФП «Профессионалитет». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Бывших студентов, а ныне дипломированных специалистов, поздравили заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ольга Исаева и заведующий Реутовского структурного подразделения Надежда Близнякова, а также кураторы, преподаватели и родители.

Ребята успешно освоили курс по специальностям: технология металлообрабатывающего производства, информационные системы и программирование, технология производства изделий из полимерных композитов и другим. Также колледж выпустил в профессиональную жизнь молодых специалистов: программистов, техников, электриков, плотников и мастеров ЖКХ, которые уже трудятся на предприятиях региона. Выпускники колледжа из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ получили свидетельства о профессиях с присвоением разрядов: повара-кондитеры и операторы ЭВМ.

«Поздравляем выпускников с окончанием колледжа и желаем удачи и счастливого пути. Уверены, что они найдут достойное место в жизни и станут настоящими профессионалами! Желаем будущим профессионалам новых свершений, успехов и побед», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.