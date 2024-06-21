Студенты подмосковного колледжа «Энергии» защитили дипломные проекты

В структурных подразделениях Реутова, Балашихи и Богородского городского округа подмосковного колледжа «Энергия» прошла защита дипломных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В ходе защиты студенты показали сформированные общие и профессиональные компетенции по специальностям, представили свои практические наработки по итогам обучения и прохождения производственной и преддипломной практики.

Дипломные проекты отличались комплексным подходом к решению поставленных задач, актуальностью и глубиной анализа.

«Руководители дипломных проектов и члены ГЭК отметили твердые теоретические знания выпускников и умения применять их в практической деятельности. Скоро состоится награждение выпускников и вручение дипломов», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.