Студенты Подмосковья завершили акцию «Снежный десант РСО»

В Московской области подвели итоги зимнего этапа Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО – 2026». В ней участвовали 15 отрядов, объединивших более 500 студентов из свыше 40 колледжей, техникумов и вузов региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В числе участников — студенты Технологического университета имени А.А. Леонова, МГТУ имени Н.Э. Баумана (Мытищинский филиал), Государственного социально-гуманитарного университета, Российского университета кооперации, Сергиево-Посадского и Щелковского колледжей, Гжельского государственного университета и НИУ МГСУ (Мытищинский филиал). Они работали в разных муниципалитетах региона, совмещая практическую, образовательную и воспитательную деятельность.

Особое внимание студенты уделили встречам со школьниками и учащимися колледжей. Они проводили профориентационные занятия, мастер-классы и интерактивные программы, рассказывали о возможностях студенческих отрядов и делились личным опытом. Такая работа помогает формировать интерес к труду и осознанному выбору профессии.

«Для студентов участие в „Снежном десанте“ — это возможность выйти за рамки учебного процесса и применить свои знания на практике. Ребята получают опыт взаимодействия с разными аудиториями, учатся работать в команде и видеть результат своей работы», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Практическая часть акции включала благоустройство территорий, помощь образовательным и социальным учреждениям, а также участие в добровольческих инициативах. В министерстве подчеркнули, что проект способствует развитию лидерских качеств, социальной ответственности и активной гражданской позиции у молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.