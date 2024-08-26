Студенты Подмосковья заняли 2 место в конкурсе отделений «Движения Первых»

Студенты первичного отделения «Движения Первых» Павлово-Посадского техникума заняли почетное 2 место во Всероссийском конкурсе первичных отделений «Движения Первых», в котором продемонстрировали высокий уровень подготовки и энтузиазма, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Приз в 300 тысяч рублей будет направлен на ресурсную поддержку активистам техникума для реализации их инициатив.

Конкурс включал в себя огромное количество заданий, испытаний и активностей, отражающих всю палитру разносторонней деятельности первичного отделения и воспитательной работы в техникуме.

В конкурсе участвовали более 13 тысяч «первичек», свыше 120 тыс. участников из 85 регионов России. По условиям конкурса команды выполняли задания, направленные на укрепление коллектива, совершенствование компетенций, развитие самоуправления и вовлечение партнеров в социально значимые проекты.

Победа команды студентов в конкурсе стала символом упорства, целеустремленности и веры в свои силы. Данное достижение не только подчеркивает высокий уровень образования в Павлово-Посадском техникуме, но и служит вдохновением для будущих поколений студентов.

«Конкурс первичных отделений „Движения Первых“ — это важный этап студенческого самоуправления, возможность быть самостоятельнее. Мы готовы менять мир к лучшему, и уверены, что впереди нас ждет еще много ярких побед и свершений», — сказал председатель первичного отделения «Движения Первых» техникума Артем Пьянков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.