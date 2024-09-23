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Студенты Подмосковья взяли 6 медалей на всероссийских соревнованиях по самбо

На XIV всероссийских соревнованиях по самбо «Бородино», прошедших в Можайске, студенты коломенского Государственного социально-гуманитарного университета завоевали шесть медалей для сборной Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Турнир собрал 300 спортсменов из 35 регионов страны. Золотую медаль завоевал первокурсник факультета физической культуры и спорта Богдан Усольцев, который также выполнил норматив на звание «Мастер спорта России по самбо».

«Для меня это не просто победа — это возможность расти и развиваться как спортсмен. Приятно внести вклад в успех команды и прославить наш вуз», — поделился Усольцев.

Бронзовые медали турнира завоевали Эвелина Петрова, Максим Макушкин, Сергей Никулин, Савелий Солдатенков и студент юридического факультета Рустам Какаджанов.

По итогам соревнований Московская область с результатом 20 медалей заняла второе место в общекомандном зачете, уступив только сборной Москвы. Третье место заняли спортсмены из Нижегородской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.