Студенты Подмосковья встретились с военнослужащими в честь Дня военного разведчика

В честь Дня военного разведчика в подмосковном колледже «Энергия» состоялась традиционная встреча с военнослужащими четвертой разведывательной роты отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского (ОДОН). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Приветственным словом открыл мероприятие первый замдиректора колледжа — Игорь Нагель. Офицеры поделились со студентами своим боевым опытом и рассказали о жизненных ценностях.

В ходе встречи обсудили такие важные темы, как любовь к Родине и уважение к родителям, друзьям. Бойцы дивизии донесли до учащихся важную мысль: необходимо помнить и ценить тех, кого уже нет рядом. Также поговорили о важности активной жизненной позиции и необходимости развивать в себе такие качества, как ответственность, мужество и силу воли.

Для поднятия боевого духа студенты подготовили творческий подарок — стихотворения, которые никого не оставили равнодушными. На сцену приглашали председателя родительского комитета колледжа — Анну Гончарову.

Студенты, их родители и преподавательский состав колледжа традиционно участвуют в общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», направленной на помощь бойцам-участникам СВО.

В этот день присутствующие не только поздравили наших разведчиков, с честью и достоинством оберегающих нашу Родину, но и склонили головы перед светлой памятью не вернувшихся с боевых заданий, перед бессмертным подвигом всех тех, кто защитил и дал жизнь будущим поколениям, чью память на мероприятии почтили минутой молчания.

«Профессиональный праздник — это всегда здорово, подведение каких-то итогов. Когда вспоминается прошлое, видится настоящее и думается о будущем. В прошлом — тысячи подготовленных и обученных разведчиков, десятки выполненных боевых задач; в настоящем — ратный труд и самодисциплина, а в будущем — мирное небо над головой! Этой цели мы достигаем порой нечеловеческими усилиями, бессонными ночами, преодолением страха, самовоспитанием. Наша мирная жизнь существует благодаря вам, вашей ежедневной службе, да просто, благодаря тому, что вы есть», — поделились бойцы со студентами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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