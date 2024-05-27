Студенты Подмосковья стали призерами регионального патриотического конкурса

В центре культуры и искусств города Электроугли прошел ежегодный региональный конкурс «Мы память Победы в сердцах бережем», организованный центром строительно-логистической подготовки подмосковного колледжа «Энергия». Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

На конкурсе прозвучали военные песни, которые являются неотъемлемой частью данной тематики. Студенты колледжей Московской области под руководством своих наставников представили разнообразные творческие номера, включая песни, танцевальные и театральные композиции.

Студенты Балашихинского, Реутовского и Богородского структурных подразделений колледжа «Энергия» танцевальная композиция «У войны не женское лицо» от коллектива «Мозаика» получила Гран-при в номинации «Хореография».

В номинации «Вокал» первое место и приз зрительских симпатий были присуждены Дмитрию Терещенко за песню «Алеша». Гран-при в этой же номинации завоевал Марк Назаров, а Нурия Тагаева и студенты Артем Падерин и Даниил Минаев также были отмечены за свои достижения.

Жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и искусства, оценивало выступления участников по 5-балльной шкале. Среди членов жюри были оперная певица Анастасия Веткина, руководитель вокальных коллективов Елена Калинина, руководитель коллектива народного танца Алла Фасахова, заведующая библиотекой Майя Мазурок и полковник Николай Силантьев.

Администрация и студенты колледжа выразили благодарность педагогам за подготовку участников, которые достойно представили свои учебные заведения на конкурсе.

Мероприятие подчеркнуло важность сохранения исторической памяти и воспитания уважения к подвигам прошлого поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.