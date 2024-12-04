Студенты «Подмосковья» стали призерами конкурса научно-исследовательских работ
Фото - © Министерство образования Московской области
Студенты колледжа «Подмосковье» приняли очное участие в LIV Всероссийском конкурсе научно-исследовательских проектных и творческих работ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
По итогам конкурса все студенты заняли призовые места:
- Екатерина Черемушкина — диплом III степени;
- Святослав Загорский — диплом II степени;
- Виктория Орлова — диплом II степени;
- Антон Рысев — диплом II степени;
- Софья Барышихина — диплом I степени;
- Мария Сафронова — диплом I степени;
- Анастасия Туганова — диплом I степени.
Обучающиеся представили свои проекты в таких направлениях как:
- история, этнография;
- медицина и здоровый образ жизни;
- лингвистика и литературоведение;
- социально-значимые инициативы и проекты;
- экономика и управление.
Поздравляем победителей и желаем им и их научным руководителям еще больше вдохновения, творчества и новых побед.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.
«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.