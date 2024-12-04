Студенты «Подмосковья» стали призерами конкурса научно-исследовательских работ

Общество

Фото - © Министерство образования Московской области

Студенты колледжа «Подмосковье» приняли очное участие в LIV Всероссийском конкурсе научно-исследовательских проектных и творческих работ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

По итогам конкурса все студенты заняли призовые места:

  • Екатерина Черемушкина — диплом III степени;
  • Святослав Загорский — диплом II степени;
  • Виктория Орлова — диплом II степени;
  • Антон Рысев — диплом II степени;
  • Софья Барышихина — диплом I степени;
  • Мария Сафронова — диплом I степени;
  • Анастасия Туганова — диплом I степени.

Обучающиеся представили свои проекты в таких направлениях как:

  • история, этнография;
  • медицина и здоровый образ жизни;
  • лингвистика и литературоведение;
  • социально-значимые инициативы и проекты;
  • экономика и управление.

Поздравляем победителей и желаем им и их научным руководителям еще больше вдохновения, творчества и новых побед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.