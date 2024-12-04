Студенты «Подмосковья» стали призерами конкурса научно-исследовательских работ

По итогам конкурса все студенты заняли призовые места:

Екатерина Черемушкина — диплом III степени;

Святослав Загорский — диплом II степени;

Виктория Орлова — диплом II степени;

Антон Рысев — диплом II степени;

Софья Барышихина — диплом I степени;

Мария Сафронова — диплом I степени;

Анастасия Туганова — диплом I степени.

Обучающиеся представили свои проекты в таких направлениях как:

история, этнография;

медицина и здоровый образ жизни;

лингвистика и литературоведение;

социально-значимые инициативы и проекты;

экономика и управление.

Поздравляем победителей и желаем им и их научным руководителям еще больше вдохновения, творчества и новых побед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.